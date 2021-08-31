Denizlispor yeni forvet oyuncusunu duyurdu

Denizlispor, 32 yaşındaki hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu’nu 1 artı yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Savunma ve orta sahaya transferler yaparak kadroyu güçlendirmeye çalışan Denizlispor, yeni hücum oyuncusunu renklerine bağladı. Son olarak savunma oyuncusu Hakan Çinemre’yi duyuran yeşil siyahlı ekip, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu’nu transfer ettiğini açıkladı. Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile Denizlispor 1 artı 1 yıllık anlaşma sağladı.