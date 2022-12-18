Denizlispor U19 Takımı, ilk yarıda zirveye ortak oldu

TFF Gelişim U19 Elit B Ligi 2. Grup takımlarından Denizlispor, ligin ilk yarısını başarıyla tamamlamasının ardından ikinci yarı hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde Şirinköy Stadı’nda devam ediyor.

Denizlispor U19 Takımı, ligin ilk yarısını lider Pendik Futbol Kulübü’nün ardından 15 puanla ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Yeşil-siyahlılar ilk yarıda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip fileleri 18 defa havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. İkinci yarı hazırlıklarına Şirinköy Stadı’nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde devam eden Genç Horozlar, ikinci yarıda zirveyi hedefliyor.

"Pendik’in son dakika da attığı gol ile ikinci bitirdik"

Ligin ilk yarısını değerlendiren ve ikinci yarı hazırlıkları hakkında açıklama yapan Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, iyi yetenekli ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekti. Kaynak, "9 maç sonunda ilk yarıyı lider de bitirebilirdik. Pendik’in son dakikada attığı gol ile ikinci bitirdik. Sezon başında da söylediğimiz gibi ilk yarıda 9 maç oynadık. Çocuklar açısından bu maç sayısı çok az. Gelişim liglerinde mücadele eden takımların çok maç oynaması çocuklar açısından çok daha iyi ama maalesef bu sene böyle bir uygulama oldu. Bu çocuklar açısından bir dezavantaj oldu. Ligi ikinci bitirdik" dedi.

"Sahada iyi oyun doğru oyun oynayabilmektir"

En önemli hedeflerinin üst takımlara oyuncu yetiştirmek olduklarını anlatan Gökhan Kaynak, "Geldiğimden beri şunu söylüyorum, altyapıların öncelikli hedefi A Takım’a oyuncu yetiştirmektir. Kupa kazandırmak ya da şampiyon olmak değildir. Bunun yanında sahada iyi oyun doğru oyun oynayabilmektir. Futbolun gereklerini yapabilmektir. Çocuklarımıza mümkün olduğu kadar bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bunun sonrasında da kupa gelir, şampiyonluk gelir, birinci olursun, bunlar olur ama önemli olan yukarıya A Takım’a tamamlanmış bir ürün olarak oyuncuları verebilmektir" ifadelerini kullandı.