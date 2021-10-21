banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Ethereum rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!
Ethereum rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...

Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun 10. haftasını bay geçirecek olan A. Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

DENİZLİ 21.10.2021, 20:49
Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun 10. haftasını bay geçirecek olan A. Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

A. Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda karşılaşacağı Şile Yıldızspor maçı hazırlıklarını U19 takımı ile antrenman maçı yaparak devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki antrenman maçında A takım, U19 takımını 2-1’lik sonuçla mağlup etti. A takımın gollerini Bekir Turaç Böke ve Kevin Mayi atarken, U19 takımının golü Melik Talha Çiftçi’den geldi.

Yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda sahasında Şile Yıldızspor’u ağırlayacak. Karşılaşma 27 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2