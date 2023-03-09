Denizlispor U15’te Afyonspor’u konuk edecek

TFF U15 Gelişim Ligi 16. haftasında evinde Afyonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu kritik maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

Doğan Demircioğlu Semt Sahası’nda Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde Afyonspor maçına yüksek moralle hazırlanan Denizlispor U15 Takımı’nda tek hedef galibiyet almak. Hedefini ilk iki sırada tamamlamak ve Türkiye Şampiyonası’na gitmek olarak belirleyen Genç Horozlar, Afyon maçını alarak haftayı kayıpsız kapamak istiyor. 16. haftanın kritik maçını değerlendiren Denizlispor U15 Takımı Yardımcı Antrenörü Deniz Akarca, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Deprem nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek iyi çalıştık. Hazırlık karşılaşmaları yaptık. Öncelikli hedefimiz bu hafta sonu oynanacak Afyonspor maçını kazanmak. Daha sonra da kalan iki maçı kazanarak ilk iki sırada yer almak ve Türkiye Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Futbolculardan Kayra Tanrıöğen, Berke Yılmaz ve Doruk Özsaraç da Afyonspor maçını kazanacak güçte olduklarının altını çizerek, hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.