Denizlispor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

A. Denizlispor, 5 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Vefa Stadyumu’nda oynayacağı Tuzlaspor maçının Denizli’deki hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas oyunları ile devam eden çalışma taktik çalışma ile sona erdi. Karşılaşma öncesi korona virüs PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Cezalı oyuncusu bulunmayan Altaş Denizlispor’da hafif sakatlıkları bulunan Muğdat Çelik ve Ömer Şişmanoğlu’nun durumu ise maç gününde belli olacak. Yeşil-siyahlı kafile, yarın sabah saatlerinde havayolu ile İstanbul’a giderek, yarın son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirecek.