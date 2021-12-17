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Denizlispor transfer yasağı getiren oyuncuları tek tek açıkladı

Denizlispor, 3 yabancı ve 4 yerli oyuncunun transfer yasağı getirdiğini ve devre arasına kadar 15 yabancı oyuncunun daha yasak listesine gireceğinin bilgisini aldıklarını paylaşarak, yasağın kalkması için 118 Milyon TL paranın olmasını gerektiğini açıkladı.

DENİZLİ 17.12.2021, 14:02
Denizlispor transfer yasağı getiren oyuncuları tek tek açıkladı

Denizlispor, 3 yabancı ve 4 yerli oyuncunun transfer yasağı getirdiğini ve devre arasına kadar 15 yabancı oyuncunun daha yasak listesine gireceğinin bilgisini aldıklarını paylaşarak, yasağın kalkması için 118 Milyon TL paranın olmasını gerektiğini açıkladı.

A. Denizlispor, devre arasında ki transferler konusunda açıklama yayımladı. Her oyuncunun teker teker ismini ve alacaklarını açıklayarak bilgilendirmede bulunan Denizlispor, 3 yabancı ve 4 yerli oyuncunun transfer yasağı getirdiğini duyurdu. Devre arasına kadar bu yasağa 15 oyuncunun daha katılacağını belirten yeşil siyahlı ekip, 118 Milyon TL’nin yasağı kaldırması için gerekli olduğunu söyledi. Yapıla açıklamada, "Böyle zor günler geçirdiğimiz bir dönemde, sürekli olarak 12 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan transfer döneminde transfer yapıp yapamayacağımız gündeme getirilmektedir. Bugüne kadar her konuda şeffaf davrandık, bundan sonra da şeffaflığımızı sürdüreceğiz. Elbette devre arasında transfer yaparak takımımızı güçlendirmek isteriz ancak mevcut şartlarda transfer tahtasını açmamız neredeyse imkânsız durumdadır. Şu anda 3 yabancı ve 4 yerli oyuncu transfer yasağı getirmiştir ve yasak listesine girmiştir. Sadece bu 7 oyuncunun getirdiği transfer yasağı rakamı 43 milyon 650 bin TL’dir. Transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak 2022 tarihine kadar 15 yabancı oyuncunun daha yasak listesine gireceğinin bilgisini aldık. Bunlarla birlikte transfer yasağının kaldırılması için gerekli olan miktar bugünkü döviz kuru ile 118 Milyon TL’yi geçmektedir. Mevcut şartlarda ve döviz kurunun sürekli arttığı böyle bir ortamda, bu miktarda bir parayı bulup ödememiz asla mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Oyuncularla tek tek görüşülecek

Alacakları için sporcularında fedakarlık yapacaklarına inandıklarını belirten Denizlispor, "Transfer tahtasının açılamaması ve transfer yapılamaması halinde yaşanacak sıkıntılardan en fazla etkilenecek futbolcular yine transfer yasağı getiren oyuncular olacaktır. Çünkü kadromuzu ne kadar güçlendirirsek o kadar sportif başarı yakalayacak, ne kadar sportif başarı yakalarsak ekonomik olarak o kadar fazla güçlenecek, ekonomik olarak ne kadar güçlenirsek bu oyunculara olan borçları o nispette ödeme imkanı bulacağız. Ekonomik ve sportif açıdan başarısız bir kulüpten hiçbir futbolcunun alacağını tahsil edemeyeceği bilinmelidir. A. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu olarak transfer tahtasını açabilmek için bu oyuncu kardeşlerimizle tek tek görüşecek ve transfer yasağının kaldırılması için kendilerinden talepte bulunacağız. Kendilerinin de hem alacaklarını tahsil edebilme hem de formasını terlettikleri bu kulübün darboğazdan çıkması için gereken fedakârlığı yapacaklarına inanıyoruz. Transfer tahtasının açılmaması ve yaşanan olumsuzluklarda yukarıda da ifade ettiğimiz gibi en olumsuz etkilenecek olan yine bu oyunculardır. Hepsinin emeklerine, alacaklarına saygımız sonsuz ancak kulübümüzün de bugün içinde bulunduğu durum ortadadır. Herkesin anlayışına sığınıyoruz" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

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