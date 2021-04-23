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Denizlispor - Sivasspor maçında Göçek düdük çalacak

Süper Lig’in 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor’un Sivasspor’u konuk edeceği maçı Hüseyin Göçek düdük çalacak.

DENİZLİ 23.04.2021, 14:26
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Denizlispor - Sivasspor maçında Göçek düdük çalacak

Süper Lig’in 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor’un Sivasspor’u konuk edeceği maçı Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Yukatel Denizlispor’un 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı DG Sivasspor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Yukatel Denizlispor - DG Sivasspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılık görevlerini Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Emre Malok olacak.
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