Denizlispor, Muris Mesanovic’i kiralık olarak kadrosuna kattı
YUKATEL DENİZLİSPOR, ÇEK CUMHURİYETİ TAKIMLARINDAN BİRİ OLAN MLADA BOLESLAV’DAN FUTBOLCU MURİS MESANOVİC’İ SEZON SONUNA KADAR KİRALADI.
Yukatel Denizlispor, Çek Cumhuriyeti takımlarından biri olan Mlada Boleslav’dan futbolcu Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiraladı. Mesanovic, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasını üzerinde taşıdı.
Yeşil-siyahlı takım 2020 - 2021 Süper Lig sezonu çalışmalarına devam ederken, Çek Cumhuriyeti takımlarından biri olan Mlada Boleslav’dan Bosna Hersek uyruklu oyuncu Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiraladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen imze törenine Denizlispor Asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı katıldı. Tecrübeli oyuncu 30 yaşındaki Muris Mesanovic, kiralık olarak sezon sonuna kadar olan sözleşmeyi imzaladı.
Muris Mesanovic, 2019 -2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda forma giyerken, 2020 - 2021 sezonunda yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25