Denizlispor moral depoladı

A. Denizlispor’da yöneticiler, teknik heyet ve oyuncularla kahvaltıda bir araya geldi.

Yeni Teknik Direktör Fatih Tekke ile anlaşmanın sağlanmasının ardından Denizlispor, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Yeşil siyahlı takımda yöneticiler moral depolamak için teknik heyet ve oyuncularla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşma yapan Başkan Mehmet Uz, "Futbolcularımızı çok seviyoruz. Yöneticilerimizin ve futbolcularımızın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Yeni hocamız ile birlikte güzel bir hava yakaladık, takımımız çok mutlu. Yönetim kurulu arkadaşlarımızda elinden gelenin fazlasını yapıyor, bu birliktelik ile başarılı sonuçlara ulaşacağımıza eminim" diye konuştu.

Kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çektiren yeşil-siyahlı yöneticiler ve futbolcular, kahvaltı organizasyonundan sonra sponsor işletmeye teşekkür etti.