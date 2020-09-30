Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YUKATEL DENİZLİSPOR, ANTALYASPOR MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN İZİNSİZ OLARAK KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. SABAH GERÇEKLEŞEN İDMANDA FEDE VARELA SAKATLIĞI SEBEBİYLE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIRKEN EKSİK OYUNCU İSE BULUNMUYOR. ANTRENMAN SIRASINDA MUSTAFA YUMLU’NUN UFAK SAKATLIĞI İSE KORKU OLUŞTURDU.
Yukatel Denizlispor, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından izinsiz olarak Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sabah gerçekleşen idmanda Fede Varela sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışırken eksik oyuncu ise bulunmuyor. Antrenman sırasında Mustafa Yumlu’nun ufak sakatlığı ise korku oluşturdu.
Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Yukatel Denizlispor, 1-0’lık mağlubiyetle kente döndü. Takıma izin vermeyen Hırvat hoca tüm takımı sabah saatlerinde Haluk Ulusoy Tesislerinde toplayarak Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Robert Prosinecki idaresinde toplanan takım, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptı. Sabah antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yeşil siyahlı ekip eksiksiz olarak idmanda yer alırken Arjantinli yeni transfer Fede Varale ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Antrenman sırasında Mustafa Yumlu’nun ayak bileğine aldığı darbe sonrası yerde kalması korku oluşturdu. kulüp doktorlarının müdahalesinin ardından Yumlu, tekrar antrenmana dahil oldu.
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