Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Burdur’da çok iyi bir çalışma ortamı bulduklarını belirterek, "10 günlük kamp ve oynayacağımız hazırlık maçları, ligdeki ilk maç öncesi son durumumuzu görmemize imkan sağlayacak" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdüren A. Denizlispor güç depoluyor. Geçen sezon ki kadrosuna, alt yapıdan genç oyuncularla takviye yapan ve sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlı ekipte moraller yerinde.

20 günlük Denizli kampının ardından geldikleri Burdur’da iyi bir çalışma imkanı bulduklarını ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Burdur gibi nüfusu az ancak coğrafi olarak büyük fırsatlar sunan şehirlerimizde, bu gibi önemli yatırımların yapılması ülke sporumuzun gelişmesi açısından sevindirici. Kulüplerimiz kamp konusunda artık daha fazla seçenekleri değerlendirme imkanı buluyor. Tesisler ülke genelindeki coğrafi bölgelere yayıldıkça, hem hizmet kalitesi artıyor hem de kulüplerimiz daha iyi çalışma şartlarına kavuşuyor" dedi.

“Hazırlık maçlarında skor önemli değil”

Burdur kampında fiziksel, teknik taktik ve mental olarak çalışma yaptıklarını, oynayacakları hazırlık maçları ile de takımın son durumunu görme imkanı bulacaklarını kaydeden A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Yoğun bir idman programımız var. Hazırlık maçlarında skor değil, oyun planımızı sahaya yansıtmak ve oyuncularımızın durumunu görmek bizim için daha önemli. Mevcut kadromuzla en iyisini nasıl yapacağımızın peşinde olacağız. Burdur kampı eksiklerimizi giderme konusunda da bize büyük katkı sağlayacak. Oyuncularımın çalışma temposu ve isteğinden memnunum" dedi.