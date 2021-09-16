Denizlispor maçının hakemi belli oldu

TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Ege temsilcileri Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak mücadelenin hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 19 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Mert Güzenge’nin yardımcılıklarını Murat Temel ile Ogün Kamacı üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yusuf Aydın olacak.