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Denizlispor-Konyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

YUKATEL DENİZLİSPOR İLE KONYASPOR’UN KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ MÜSABAKANIN HAKEMİ BELLİ OLDU. 4 EKİM’DE DENİZLİ ATATÜRK STADI’NDA OYNANACAK OLAN MAÇI HÜSEYİN GÖÇEK YÖNETECEK.

DENİZLİ 30.09.2020, 11:59
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Denizlispor-Konyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yukatel Denizlispor ile Konyaspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu. 4 Ekim’de Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

Yukatel Denizlispor, 4 Ekim Pazar günü, Süper Lig’in 4.haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’nda, saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını, Bahattin Duran, Kemal Mavi ve Murat Erdoğan üstlenecek.

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