Denizlispor - Kocaelispor maçında Davut Çelik düdük çalacak

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Altaş Denizlispor ile Kocaelispor arasında 31 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu 11. Hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Altaş Denizlispor ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Davut Dakul Çelik’in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüseyin Aylak yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ahmet Ecevit görevlendirildi.

Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 31 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.