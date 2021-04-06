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Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olurken Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek.

DENİZLİ 06.04.2021, 11:46
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Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olurken Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Bu hafta 8 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; “Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Samet Çavuş ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak” denildi.
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