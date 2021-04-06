Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olurken Denizlispor, Kasımpaşa maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Bu hafta 8 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; “Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Samet Çavuş ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak” denildi.