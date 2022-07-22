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Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı

Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

DENİZLİ 22.07.2022, 17:24
Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı

Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kamp hazırlıklarını Burdur’da sürdüren A. Denizlispor, sezona iddialı başlamak istiyor. Burdur kampındaki hazırlıklarını Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde sürdüren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güç depolayan Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

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