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Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur’daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.

DENİZLİ 16.07.2022, 12:35
Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur’daki kamp çalışmalarına fitness antrenmanlarıyla hız verdi.

A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampının ikinci gününe fitness çalışmasıyla başladı. İki grup halinde çalışan oyuncular antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde sürdürecek.

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