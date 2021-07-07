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Denizlispor ilk antrenmanını tamamladı
Denizlispor, TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayarak bugün ilk antrenmanı gerçekleştirildi.
DENİZLİ 07.07.2021, 20:11
Denizlispor, TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayarak bugün ilk antrenmanı gerçekleştirildi.TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 2021 - 2022 Sezonu hazırlıklarına başladı. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayan Denizlispor, ilk antrenmanı Veli Acar yönetiminde gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, gruplar halinde tempolu koşularla devam etti. Yeşil siyahlı takım son bölümde yaptığı esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Denizlispor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.