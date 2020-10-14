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Denizlispor, Gençlerbirliği maçını Mert Güzenge yönetecek
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) , SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDAKİ MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLERİ AÇIKLADI. YUKATEL DENİZLİSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI MERT GÜZENGE YÖNETECEK.( ÜST KLASMAN HAKEMİ MERT GÜZENGE)
DENİZLİ 14.10.2020, 15:40
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçını Mert Güzenge yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yukatel Denizlispor’un, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Gökhan Barcın yapacak.
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