Denizlispor, Gençlerbirliği 26. hafta karşılaşmasını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Süper Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olurken, Denizlispor ile Gençlerbirliği maçını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Toto Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.