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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Haftasonu Denizlispor kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
DENİZLİ 02.12.2020, 13:57
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Haftasonu Denizlispor kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.Yukatel Denizlispor, Denizli Atatürk Stadyumunda 6 Aralık 2020 Pazar günü saat 19.00’da oynayacağı Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Fenerbahçe arasında 6 Aralık Pazar günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcıları ise Serkan Çimen, Kerem Ersoy ve Kutluhan Bilgiç olacağı açıklandı.
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