Denizlispor deplasmandan puansız dönüyor
Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta mücadelesinde Samsunspor’un sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 5-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta mücadelesinde Samsunspor’un sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada ceza sahasına sarkan Ali Ülgen topu filelerle buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
25. dakikada Tanque’nin defansın arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Laura maçtaki dengeyi bozdu. 1-0
36. dakikada Tanque, seri çalımlar sonrası pasını Laura’ya ulaştırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Laura kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-0
38. dakikada sağ kanattan Muhammed’in ortasına iyi yükselen Muhammet Özkal’ın kafa vuruşu üsten auta çıktı.
55. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Tanque’nin şutu direğin sağından auta çıktı.
60. dakikada Leo’nun kullandığı serbest vuruş, direğin üstünden auta çıktı.
61. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen’in dokunuşu farkı 3’e çıkardı. 3-0
68. dakikada Ali’nin sağdan pasına iyi hareketlenen Harris, topu boş kaleye yuvarladı. 4-0
90+2. dakikada Polat’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat’ın şutu filelerle buluştu. 5-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Cihan Aydın xx, Anıl Usta xx, Ali Can Alp
Samsunspor: Jakup Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx (Yusuf Abdioğlu dk. 73 x), Yunus Emre Çift xx, Ali Ülgen xx, Kadeem Harris xx, Osman Çelik xx, Ali Kaan Güneren xx (Muhammet dk. 73 x), Celil Yüksel xx (Cihan dk. 85 ?), Douglas Tanque xxx (Polat dk. 87 ?), Gaetan Laura xxx (Ahmet Sağat dk. 73 x)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Soner, Enes
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Denizlispor: Hüseyin Altınbaş x, Emre Sağlık x, Muhammet Özkal x, Hakan Çinemre x (Erdal dk. 66 x), Gökhan Süzen x, Mustafa Çeçenoğlu x (Berkant dk. 46 x), Muhammed Gönülaçar x, Dja Djedje x (Okan Derici dk. 60 x), Leo Schwechlen x, Özer Özdemir x (Bekir dk. 46 x), Ömer Şişmanoğlu x
Yedekler: Abdulkadir, Samet, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Laura (dk. 25 ve dk. 36), Ali Ülgen (dk. 61), Harris (dk. 68) Ahmet Sağat (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Alim, Muhammet (Samsunspor), Özer, Leo (Denizlispor)