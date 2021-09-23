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Denizlispor bilet fiyatlarında indirme gitti

Denizlispor Yönetim Kurulu, Samsunspor karşılaşmasının bilet fiyatlarında indirim uyguladı

DENİZLİ 23.09.2021, 16:30
Denizlispor bilet fiyatlarında indirme gitti

Denizlispor Yönetim Kurulu, Samsunspor karşılaşmasının bilet fiyatlarında indirim uyguladı

Denizlispor Yönetim Kurulu, 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Denizlispor-Samsunspor maçının bilet fiyatlarında indirim uyguladı.

Tüm kategorilerde yüzde 50 oranında indirim yapılmasının ardından en düşük bilet ücreti 10 TL olarak açıklandı. Denizlispor’un TFF 1. Lig 7.haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının biletleri 24 Eylül Cuma günü (yarın) 11.00’de satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu pandemi kurallarının geçerli olacağı karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alımı yapılacak.

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