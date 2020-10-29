Denizlispor, Beşiktaş maçının ardından PFDK’dan ceza aldı
YUKATEL DENİZLİSPOR, EVİNDE AĞIRLADIĞI BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3-2 MAĞLUP OLMASININ ARDINDAN GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNAN DENİZLİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ ÇETİN VE YAVUZ CİNKAYA PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK) TARAFINDAN CEZA İŞLEMİ UYGULANDI. DENİZLİSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖREN BEŞİKTAŞLI OYUNCU JOSEF DE SOUZA İSE 2 MAÇ CEZA ALDI.
Yukatel Denizlispor, evinde ağırladığı Beşiktaş maçında 3-2 mağlup olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve Yavuz Cinkaya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza işlemi uygulandı. Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza ise 2 maç ceza aldı.
Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçında 3-2 mağlup olmasının ardından stadyum dışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve Yavuz Cinkaya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı karar ise; “Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin’in, 26.10.2020 tarihinde Denizli’de oynanan Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya’nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Beşiktaş sporcusu Josef De Souza Dias’ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli’de oynanan Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.” İfadeleri yer aldı.
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