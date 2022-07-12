banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.

DENİZLİ 12.07.2022, 11:31
Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kurban Bayramı iznini tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelen yeşil siyahlı ekip, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Neşeli görüntülere sahne olan idmanın ardından sezonun hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu