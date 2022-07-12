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Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalara başladı
Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.
DENİZLİ 12.07.2022, 11:31
Denizlispor bayram izninin ardından çalışmalarına hız kesmeden yeniden başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kurban Bayramı iznini tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelen yeşil siyahlı ekip, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Neşeli görüntülere sahne olan idmanın ardından sezonun hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi.