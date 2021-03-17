Denizlispor, Başakşehir maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek olan hakemler belli olurken Denizlispor ile Başakşehir maçının hakemi belli oldu.

Süper Lig’in 31. haftasında Denizli’de oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. 21 Mart 2021 Pazar günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Denizlispor ile Başakşehir maçının hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Denizlispor ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Filiz olacak.