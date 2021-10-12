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Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DENİZLİ 12.10.2021, 10:18
Denizlispor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A. Denizlispor, TFF 1. Lig’in 9. Hafta karşılaşmasında Cumartesi günü saat 16.00’da Balıkesirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, teknik direktör Serhat Gülpınar yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas ve şut çalışmaları ile devam etti. Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir’in tedavileri devam ediyor. Bu oyuncuların Balıkesirspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Denizlispor, bugün yapacağı antrenman ile Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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