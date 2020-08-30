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Denizlispor, Angelo Sagal ile anlaşma sağladı
DENİZLİSPOR, KAMPTA YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA DEVAM EDERKEN, KANAT OYUNCUSU ANGELO SAGAL İLE ANLAŞMAYA VARDI.
DENİZLİ 30.08.2020, 18:04
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Denizlispor, kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.
Denizlispor, Afyonkarahisar’da kampta yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan transferler gerçekleştiren yeşil-siyahlı takım son olarak Meksika’nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Pachuca forması giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı. Ayrıca, futbolcu Sagal Şili Milli Takımı’nda forma giyiyor. Denizlispor Kulübü resmi imza törenini yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilecek.
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