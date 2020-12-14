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Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı
Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
DENİZLİ 14.12.2020, 17:13
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Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde koşu antrenmanı yapan futbolcular, haftasonu oynayacağı karşılaşma için dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Yukatel Denizlispor, Pazar günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılamanın hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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|12
|21
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|15
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|13
|13
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|13
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|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
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|10
|12
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
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|24
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|12
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|7. Everton
|12
|20
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|11
|20
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|11
|19
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|12
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|12
|14
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|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
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|8
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|6
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|12
|1
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|O
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|26
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|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
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|5. Sevilla
|11
|19
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|18
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|12
|18
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|11
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|12
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