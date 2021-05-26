Süper Lig’de mücadele ederek küme düşen Denizlispor, 55. yaşını kutluyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu yıl pandemi dolayısıyla bir etkinlik planlanmadığı açıklandı.

Denizlispor, Süper Lig’de verdiği mücadelede 2021 yılı itibariyle 55. yaşını kutluyor. 26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan ve Süper Lig’e verdiği mücadelelerin ardından küme düşen Denizlispor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yıl dönümüne ilişkin, "26 Mayıs 1966 tarihinde Dr. Samim Gök tarafından kurulan, başarıları ile Türkiye’yi ve Denizli’yi gururlandıran, şehrimizin en önemli markası Denizlispor’umuzun 55. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden açıklamayla birlikte hazırlanan kutlama görüntüsü de taraftarlar tarafından beğenildi.