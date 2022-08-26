Denizlispor 3 puan için Manisa’da

A. Denizlispor, takımından 2 eksik oyuncusuyla gittiği Manisa’da, 3 puan parolasıyla maça çıkacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, ligin 3. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçı için Manisa’ya gitti. 27 Ağustos Cumartesi 2022 tarihinde saat 17.00’da sahaya çıkacak olan horoz, sakatlıkları süren önemli oyuncularından Ömer Şişmanoğlu ve Djedje’den yararlanamayacak. Ligde 3 puanla tanışmak isteyen A. Denizlispor, akşam saatlerinde Manisa’da son antrenmanını yaptıktan sonra kampta maç saatini beklemeye başlayacak.