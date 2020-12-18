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Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor
Yukatel Denizlispor, A. Alanyaspor hazırlıklarını devam ediyor. 3 puan alarak sıkıntılı günlerden kurtulmak isteyen yeşil siyahlı ekipte 5 oyuncu forma giyemeyecek.
DENİZLİ 18.12.2020, 13:53
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Yukatel Denizlispor, A. Alanyaspor hazırlıklarını devam ediyor. 3 puan alarak sıkıntılı günlerden kurtulmak isteyen yeşil siyahlı ekipte 5 oyuncu forma giyemeyecek.Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. Haftasında A. Alanyaspor’u konuk edecek. Yukatel Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan mücadelenin hazırlıklarına devam ediliyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde yapılan antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı. Kötü gidişata dur demek isteyen horozlar, 3 puan almak için mücadele edeceği maçta 5 oyuncusundan yoksun olacak. Takımda sakatlıkları bulunan Subotic, Dossevi, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ile sarı kart cezalısı Bakalorz, A. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
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