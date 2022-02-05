Denizli’nin yardım melekleri 12 bin 519 vatandaşın imdadına koştu

Denizli’de kimse sahipsiz kalmayacak sloganıyla hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, geçen yıl 12 bin 519 vatandaşın imdadına koştu. Projenin sosyal belediyecilik anlayışının vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayan Başkan Zolan; “Her şey mutlu ve huzurlu bir Denizli için” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 2021 yılında, 5 bin 209 kişiye evde bakım, 5 bin 176 kişiye evde sağlık ve 2 bin 134 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 12 bin 519 vatandaşın imdadına koştu. Vatandaşları belirli aralıklarla rutin olarak ziyaret eden ekipler 12 binin üzerindeki vatandaşı 146 bin 554 kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu.

“Sosyal belediyeciliğin en somut hali”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin kentte çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini ve klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında vatandaşların gönüllerine dokunan en önemli proje olduğuna dikkati çekti. Başkan Osman Zolan, "Biz ‘Denizli’mizde kimse sahipsiz kalmayacak’ dedik. Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Projemiz sosyal belediyecilik anlayışımızın vücut bulmuş halidir. Her şey mutlu ve huzurlu bir Denizli için. Ekiplerimiz şehrimizin tamamında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye devam ediyor. İstiyoruz ki Denizli’de yaşayan herkes mutlu olsun, derdiyle baş başa kalmasın" dedi.

Tek telefonla müracaat

Denizli’de kimsesizlerin kimsesi olması hedefiyle hayata geçirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 2016 yılından beri on binlerce vatandaşın imdadına koştu. Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek olan merkeze 0 (258) 377 20 12 numaralı telefon ile başvuru yapılıyor. Merkez Denizli geneline hizmet veriyor.