Denizli’nin üst yapısı 2022’de baştan aşağıya tamamlanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi alt yapısını tamamladığı Sevindik Mahallesinde ana arterlerde geçici asfalt çalışmalarına başladı. Başkan Zolan, “2021 yılının son gününde de hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, alt yapısını tamamladıkları Sevindik Mahallesindeki ana arterlerde başlattıkları geçici asfalt çalışmalarını inceledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılının son mesaisinde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Başkan Zolan’a AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Sevindik Mahallesi Muhtarı Yaşar Beşparmakkaya ve beraberindekiler eşlik etti. Mahalle esnafıyla bir süre sohbet ederek vatandaşların dertlerini dinleyen Başkan Zolan, burada kısa süre asfalt serim makinesi kullandı, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 2021’in son gününde de çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, 2021 yılında Denizli genelinde pek çok önemli hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

“100 yıl alt yapı sorununun gündeme gelmemesi için imzamızı attık, tamamladık"

Sevindik Mahallesi’nin 1953 yılında kurulduğuna dikkati çekerek yaklaşık 70 yıl önce kurulan mahallede, dönemin teknolojisiyle yapılmış altyapı hatları bulunduğunu dile getiren Başkan Zolan, hayata geçirdikleri altyapı hamlesi ile bölgede yaşanan tüm olumsuzlukları bitirdiklerini kaydetti. Mahalledeki 70 kilometrelik altyapı çalışması esnasında kendilerine her şartta destek veren hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Altyapı cesaret, destek ve sabır ister’ demiştik, sağ olsun vatandaşlarımız sabretti, destek verdi, biz de cesaret ettik, altyapıya girdik. 100 yıl alt yapı sorununun gündeme gelmemesi, gündemden çıkması anlamına gelen çalışmamıza çok şükür imzamızı attık, tamamladık. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

“2022 yılında üst yapı kalıcı olarak tamamlanacak"

Özellikle kış mevsiminde vatandaşların daha konforlu ulaşımı için ana arterlerde geçici asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yolları geçici asfalt yaparak, kışın çamur, yazın ise tozdan sıkıntı yaşamamalarının önüne geçmek istedik. İnşallah 2022 yılında buranın üst yapısı kalıcı olarak baştan aşağıya tamamlanacak, şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi. Sevindik Mahallesi’nin yenilenen içme suyu hatları, kanalizasyon hatları ve ilk kez inşa edilen yağmur suyu hatları ile doğalgaz başta olmak üzere pek çok hizmetle birlikte başka bir güzelliğe kavuştuğunu kaydeden Başkan Zolan, “Sevindik gerçekten parmakla gösterilen bir mahalle haline geliyor. İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun, Sevindik Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde sözlerini tamamladı.