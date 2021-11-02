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Denizli’nin turistik alanları İstanbul’da tanıtılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanan "Termal İyi Gelir" projesi kapsamında milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da tanıtılıyor.

DENİZLİ 02.11.2021, 09:21
Denizli’nin turistik alanları İstanbul’da tanıtılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanan "Termal İyi Gelir" projesi kapsamında milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da tanıtılıyor.

En fazla turistin geldiği beşinci il olan Denizli’nin turizmden aldığı payı artırmak için tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi güç birliği yaptı. Başlatılan kampanyayla Denizli ve Pamukkale’nin tarihi ve doğal güzellikleri milyonlarca kişiye ulaşıyor. Termal İyi Gelir projesi kapsamında hayata geçen projeyle milyonlarca yolcunun seyahat ettiği İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Denizli’nin ve Pamukkale’nin turizm değerleri tanıtılıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti, Kırmızı Su, Laodikya Antik Kenti, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi şehir Ormanı ve Denizli Kayak Merkezi’nin eşsiz güzellikteki fotoğrafları İstanbul’da her ay milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nı süslemeye başladı.

“Denizli’miz çok önemli bir turizm kenti”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tanıtımın hem Denizli hem de Pamukkale için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Doğal ve tarihi güzellikleri ile Denizli’miz çok önemli bir turizm kenti. Bu kentin güzelliklerini her platformda tanıtmanın önemini biliyoruz. Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yerli ve yabancı yolcuları Termal İyi Gelir projesi ile kentimize çekmek için tanıtım faaliyetlerine başladık. Bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Denizli ve Pamukkalemize daha fazla yerli ve yabancı turisti getirerek turizmden daha fazla pay almak. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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