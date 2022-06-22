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Denizli’nin TOMA’sı Marmaris’teki yangına müdahale ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında aralarında Denizli’nin de bulunduğu çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.

DENİZLİ 22.06.2022, 11:55
Denizli’nin TOMA’sı Marmaris’teki yangına müdahale ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında aralarında Denizli’nin de bulunduğu çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla ve çevre il emniyet müdürlükleri de destek veriyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye Afyonkarahisar’dan 1, Denizli’den 1, İzmir’den 5, Manisa’dan 2 ve Aydın’dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi.

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