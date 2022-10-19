Denizli’nin tarım projeleri yeni anlaşmalarla güçleniyor

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik destek projeleri, yeni anlaşmalarla güçlenmeye devam ediyor.

Son yıllarda bitkisel ve hayvansal üretim konularında birçok başarılı proje yürüten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan “Çiğ Süt Hijyeni ve İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi” konulu projeye birçok kurum ve kuruluş tarafından teknik destek sağlanıyor.

“Projemiz teknik destek programı destek almaya hak kazanmıştır”

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, hazırladıkları projeye desteklerini sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Çınar, "Projemiz teknik destek programı destek almaya hak kazanmıştır. Katkı verenlere teşekkür ederim. Proje sayesinde teknik personelin kapasitesinin artacağını, hizmet konusunda farkındalık yaratılacağından eminim" dedi.