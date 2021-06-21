Denizli’nin Süper Lig’de bir takımı daha oldu

Ankara’da oynan Türkiye Masa Tenisi 1. Lig play-off yükselme maçında, Süper Lig’e çıkan takımlardan biri de Denizli ekibi Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı oldu.

Türkiye Masa Tenisi 1. Lig play-off yükselme maçları Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleşti. 16 takımın katıldığı ve mücadele ettiği play-off maçları adeta nefesleri kesti. Masa Tenisi Federasyonu Süper Liginde oynamaya 3 takım hak kazandı. Süper Lige çıkan takımlardan biri de Denizli takımı Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı oldu. Kulüp Başkanı Tevfik Tan ve Antrenör Bahri Kaya önderliğinde Hande Özcan, Sevdenur Özkaya, Buse Elver, Nisanur Dersal, Pınar Şen ve Dilan Tek isimli oyunculardan oluşan takım 18 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak Süper Lige yükselmeyi başardı. Böylelikle Denizli’nin Süper Lig’de bir takımı daha olmuş oldu.

Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Federasyon Denetleme Kurulu üyesi Tevfik Tan, büyük başarı sonrası yaptığı açıklamada, “Takımımız, Ankara’da yapılan 1.Lig play-off yükselme maçlarında başarılı olarak Masa Tenisi Federasyonu Süper Ligi’nde oynamaya hak kazanmıştır. Sporcu kızlarım babalar gününde bana çok güzel bir hediye verdiler. Masa Tenisi Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi olmam nedeniyle madalyalarını takmak ve kupalarını vermek bana nasip oldu. Başta antrenörümüz ve sporcularımız olmak üzere bize gönül veren ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.