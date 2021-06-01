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Denizli’nin sevilen eğitimcisi hayatını kaybetti

Denizli’de eğitim camiasının sevilen isimlerinden ve resmi törenlerin vazgeçilmez sunucusu olan 48 yaşındaki Lokman Kuzdere, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

DENİZLİ 01.06.2021, 14:52
Denizli’nin sevilen eğitimcisi hayatını kaybetti

Denizli’de eğitim camiasının sevilen isimlerinden ve resmi törenlerin vazgeçilmez sunucusu olan 48 yaşındaki Lokman Kuzdere, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Denizli’de eğitim alanında sevilen isimlerden 48 yaşındaki Lokman Kuzdere, sabah saatlerinde görev yaptığı Zaferiye Abalıoğlu İlkokuluna gitmek üzere evden çıktı. Aracına bineceği esnada Kuzdere, aniden fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kuzdere’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kuzdere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi.

Lokman Kuzdere, 1973 yılında Denizli’de dünyaya gelerek ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Ardından Adana Çukurova Üniversitesinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Yaklaşık 10 yıl yerel ve ulusal televizyon kanallarında eğitim-öğretim ve Denizli ile ilgili programlar gerçekleştirerek, belgeseller hazırladı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra birkaç ilde öğretmenlik ve yöneticilik görevi gerçekleştirdi. Uzun süre Atatürk İlkokulunda müdürlük görevi yapan Kuzdere, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulunda vekil müdür olarak görevini gerçekleştiriyordu.
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