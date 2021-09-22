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Denizli’nin ‘Renk Bulutu’ projesi TEKNOFEST’de finale kaldı

TEKNOFEST 2021 Eğitim Teknolojileri Yarışması kapsamında Denizli’de öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Renk Bulutu’ isimli proje finale kaldı. İstanbul Teknofest Festivalinde sergilenmeye başlayan proje, büyük ilgi görüyor.

DENİZLİ 22.09.2021, 09:24
Denizli’nin ‘Renk Bulutu’ projesi TEKNOFEST’de finale kaldı

TEKNOFEST 2021 Eğitim Teknolojileri Yarışması kapsamında Denizli’de öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Renk Bulutu’ isimli proje finale kaldı. İstanbul Teknofest Festivalinde sergilenmeye başlayan proje, büyük ilgi görüyor.

TEKNOFEST 2021 Eğitim Teknolojileri Yarışması kapsamında Necla - Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kenan İpek ve öğrencileri Emre Çalışkan, Ezgi Ergül’ün birlikte hazırladığı Renk Bulutu isimli proje finale kaldı ve Proje, İstanbul Teknofest Festivalinde sergilenmeye başladı. Renk Bulutu isimli proje; web ortamında tasarımcının bir görsel ögeden yola çıkarak tasarımında kullanacağı renkleri belirlemesine yardımcı oluyor. Bu sayede görselin içerisinde bulunan sıcak, soğuk ve parlak renklerin web sayfasının renk tasarımı ile uyumlu olmasını sağlıyor. Bu sayede web tasarımlarında renk karmaşası olmazken, web sayfasını ziyaret eden kişilerin renk uyumsuzluğundan dolayı yorulmalarının önüne geçiliyor.

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