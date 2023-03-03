Denizli’nin psikososyal destek ekibi Elbistan’a gidiyor

Depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verilmesi amacıyla Denizli’de Milli Eğitime bağlı kurumlarda görevli gönüllü rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşturulan Psikososyal Destek Hizmetleri Ekibi, Kahramanmaraş Elbistan’da ilinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikolojik destek hizmeti verecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Denizli Psikososyal Destek Hizmetleri Ekibini Elbistan’a dualarla uğurladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız, Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım edebilmek adına Denizli olarak seferber olduk. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiası olarak deprem bölgesine 18 tırdan oluşan çeşitli yardım malzemesi gönderdik. Depremin olduğu ilk gün yola çıkan seyyar mutfağımız Hatay Hassa ilçesinde günlük 3 öğün olarak 15 bin kişilik sıcak yemek hizmetine devam ediyor. Meslek liselerimiz ve halk eğitimi merkezlerimiz ihtiyaçlar doğrultusunda üretimlerine kesintisiz devam ediyor. Gönüllü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızdan oluşan ikinci ekibimizi de Kahramanmaraş Elbistan’a uğurluyoruz. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden beri ihtiyaç duyulan her alana koşan canla başla çalışan camiamıza ve Denizli halkımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun.” dedi.