Denizli’nin nüfusu 1 milyon 51 bin 56’ya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunun 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı. Buna göre, Denizli nüfusu önceki yıla göre 10 bin 141 kişi artarak 1 milyon 51 bin 56’ya ulaştı.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Denizli’de kadın nüfusu daha fazla

Denizli nüfusu bir önceki yıla göre 10 bin 141 artarak 2021 yılına göre 1 milyon 51 bin 56’ya ulaştı. Türkiye genelinde erkek nüfusu kadın nüfusuna oranla daha fazla olmasına rağmen, Denizli’de kadın nüfusu daha fazla görünüyor. Denizli’de nüfusun 523 bin 498 erkek ve 527 bin 558 kadından oluşması nedeniyle yüzde olarak ise yüzde 49,81 erkek, yüzde 50,19 ile kadın nüfusu daha fazla çıktı.

Açıklanan veride yüzölçümü 11 bin 861 kilometrekare olan Denizli’de kilometrekareye 89 insan düştüğü, Denizli nüfus yoğunluğunun ise 89/km2 olduğu kaydedildi.