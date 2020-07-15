Denizli’nin meydanında 15 Temmuz nöbeti başladı
DENİZLİ’DE, 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 4’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE 15 TEMMUZ DELİKLİÇINAR ŞEHİTLER MEYDANINDA ANILDI. SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ ARDINDAN VATANDAŞLAR MEYDANDA NÖBET TUTMAYA BAŞLADI.
Denizli’de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından vatandaşlar meydanda nöbet tutmaya başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde anma programı düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen programa Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, protokol ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilk olarak vatan uğruna canını vermiş şehitler için Saygı duruşu ardından ise İstiklal marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişi meydanda bulunan ekrandan canlı olarak yayınlandı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan programda sabah ezanına kadar nöbet tutularak devam edecek. Ayrıca darbe girişimi sırasında objektiflere yansıyan karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi, vatandaşlar tarafından gezilebilecek.
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