Denizli’nin LGS birincileri Vali Atik tarafından ödüllendirildi

2021 LGS’de Türkiye sıralamasında tüm soruları doğru yanıtlayarak büyük başarı gösterip 500 tam puan alan 5 öğrenci Vali Ali Fuat Atik tarafından ödüllendirildi.

Denizli Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Vali Ali Fuat Atik, Vali Yardımcısı Hakki Ünal, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Okul Müdürleri, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. 6 Haziran’da yapılan 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi. Denizli genelinde de 12 bin 217 öğrenci sınava katılım gösterdi. Gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye genelinde 97, Denizli’de ise 5 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Dereceye giren öğrencilere Vali Atik çeyrek altın hediye etti. Hediyelerini alan öğrenciler sınavda almış oldukları başarıdan duydukları mutluluğu ifade ettiler.

Ödül töreninde sınavla ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “12 bin 217 öğrencimiz bu sınava girdi. Sınava katılım oranımız yüzde 91’dir. Yüzde 1’lik dilimde 144 öğrencimiz, yüzde 3’lik dilimde 431 öğrencimiz, yüzde 5’lik dilimde ise bin 405 öğrencimiz bulunmaktadır. Bugün Türkiye’de 500 tam puan yaparak derece elde eden 5 öğrencimiz aileleriyle birlikte buradalar. Buradan eğitim-öğretime destek veren herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

“Evlatların bu başarısını takdir etmek için hangi kelimeyi seçsek yetersiz kalır”

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Atik, “Öncelikle bu başarıdan dolayı evlatlarımızı, bu güzel pırıl pırıl yavrularımızı tebrik etmemiz gerekiyor. Evlatlarımızın bu başarısını takdir etmek için hangi kelimeyi seçsek yetersiz gelir. Denizli ili adına göğsümüzü kabarttığınız ve bu başarıyla bizleri gururlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. İnşallah lise hayatından sonra da çok iyi bir üniversiteyi kazanacağınızın ilk işaretidir. İnşallah güzel bir üniversitede okuyarak bu millete, bu vatana, bu devlete hayırlı hizmetler edeceksiniz, ben buna canı gönülden inanıyorum. Pırıl pırıl evlatlar yetiştirdikleri için kıymetli ailelerini, öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar. Özellikle bu pandemi sürecinde olağanüstü bir gayretle çocuklarımızı sınavlara hazırladılar. İnşallah çıtayı yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Kendi evladım bu başarıyı sağlamış gibi gurur duydum. Güzellikler sizlerle olsun çocuklar. Bu başarı burada kalmasın, daha büyük başarılara imza atacaksınız. Sizler, bizim geleceğimizin teminatısınız. Ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaksınız“ ifadelerini kullandı.