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Denizli’nin kaymakamları Vali Atik başkanlığında toplantısı gerçekleştirildi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında il ve ilçelerdeki durumların konuşulduğu kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

DENİZLİ 11.08.2021, 15:16
Denizli’nin kaymakamları Vali Atik başkanlığında toplantısı gerçekleştirildi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında il ve ilçelerdeki durumların konuşulduğu kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Fuat Atik, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurumların il müdürleri ile polisevinde bir araya geldi. Kaymakamlar toplantısı Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Vali Ali Fuat Atik, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık ile kamu kurumlarının il müdürleri katıldı. Toplantıda; kurumların il müdürleri, il merkezi ve ilçelerdeki korona virüs tedbirleri, genel asayiş ve gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca Denizli’de eğitim, ekonomi, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilikle ilgili yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler yer aldı.
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