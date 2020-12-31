Denizli’nin ihracat ve ithalatında artış var

TÜİK, Denizli’nin 2020 Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Denizli’de ihracat yüzde 22,8, ithalat ise yüzde 42,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Denizli’nin 2020 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda 2019 yılın Kasım ayına göre 2020 yılında ihracat, yüzde 22,8 artarak 296 milyon 918 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 42,7 artarak 140 milyon 2 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Kasım ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,59 ile 286 milyon 789 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,39 oranla 7 milyon 106 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 0,97 ile 2 milyon 869 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alarak ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,00 oranla 135 milyon 798 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,78 ile 3 milyon 893 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 0,16 ile 224 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Denizli’den, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 47 milyon 172 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 27 milyon 411 bin dolar ile Almanya ve 26 milyon 24 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

Denizli’ye, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 34 milyon 360 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 22 milyon 383 bin dolar ile Kazakistan ve 16 milyon 279 bin dolar ile Bulgaristan izledi.