banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Denizli’nin ihracat ve ithalatında artış var

TÜİK, Denizli’nin 2020 Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Denizli’de ihracat yüzde 22,8, ithalat ise yüzde 42,7 artış gösterdi.

DENİZLİ 31.12.2020, 13:14
6
Denizli’nin ihracat ve ithalatında artış var

TÜİK, Denizli’nin 2020 Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Denizli’de ihracat yüzde 22,8, ithalat ise yüzde 42,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Denizli’nin 2020 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda 2019 yılın Kasım ayına göre 2020 yılında ihracat, yüzde 22,8 artarak 296 milyon 918 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 42,7 artarak 140 milyon 2 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Kasım ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,59 ile 286 milyon 789 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,39 oranla 7 milyon 106 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 0,97 ile 2 milyon 869 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alarak ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,00 oranla 135 milyon 798 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,78 ile 3 milyon 893 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 0,16 ile 224 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Denizli’den, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 47 milyon 172 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 27 milyon 411 bin dolar ile Almanya ve 26 milyon 24 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

Denizli’ye, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 34 milyon 360 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 22 milyon 383 bin dolar ile Kazakistan ve 16 milyon 279 bin dolar ile Bulgaristan izledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12