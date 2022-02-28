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Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Denizli’nin ihracatı yüzde 24.6, ithalatı ise yüzde 9,9 arttı.

DENİZLİ 28.02.2022, 12:49
Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Denizli’nin ihracatı yüzde 24.6, ithalatı ise yüzde 9,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Bu kapsamda Denizli ilinde ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artarak 334 milyon 16 bin dolar, ithalat ise yüzde 9.9 artarak 158 milyon 705 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Denizli bu değerlerle, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken, ithalatta da 16. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör arasında ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97. 23’luk dilimle 324 milyon 753 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2. 08 ile 6 milyon 934 bin dolar; madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 0.67 ile 2 milyon 226 bin dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör arasında ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95.74’lük dilimle 151 milyon 938 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.92 ile 6 milyon 222 bin dolar; su temini kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı ise yüzde 0.31 ile 488 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2022 yılı Ocak ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 46 milyon 606 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 35 milyon 90 bin dolar ile ABD ve 30 milyon 222 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Bulgaristan oldu

2022 yılı Ocak ayında Denizli’ye en fazla ithalat Bulgaristan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 32 milyon 260 bin dolar olarak gerçekleşti. Bulgaristan’ı sırasıyla 22 milyon 63 bin dolar ile Çin ve 20 milyon 890 bin dolar ile Hindistan izledi.

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanıyor. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsamda sayılıyor. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılıyor. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar yer alıyor.

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