Denizli’nin genç fizikçisi gümüş madalya kazandı

TÜBİTAK 28. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Denizli Erbakır Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Alptürk Eski, Türkiye 9.’su olma başarısını göstererek gümüş madalya kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Kocaeli ili TÜBİTAK TÜSSİDE yerleşkesinde yapılan olimpiyatlardan gümüş madalya ile dönen Alptürk Eski’yi makamında kabul etti. Olimpiyatlarda büyük başarı gösteren öğrenci Alptürk Eski’yi başarısından dolayı tebrik ederek kitap hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “En büyük öğreti kaynaklarından birisi kitaptır. Hayatta birebir yaşayarak öğrendiklerimiz ve günümüzde teknolojinin kullanımıyla ulaştığımız bilgilerin yanında kitaplardan da birçok şey öğreniriz. Kitap okumanın, kitabın tozunu yutmanın ve sayfaların kokusunu almanın tadı başkadır. Bugünün anlamına binaen öğrencimize de bir kitap hediye ediyoruz. Öğrencimiz Alptürk’ü geleceğin fizikçisi olarak görüyoruz. Dünya Denizli’mizden yetişerek Fizik alanında başarılar elde etmiş biriyle tanışacak. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi

TÜBİTAK Fizik olimpiyatlarında elde ettiği Türkiye 9.luğu ile TÜBİTAK Kış Okuluna ve takımına seçme sınavına katılma hakkı kazanan Alptürk Eski’ye İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başarısından dolayı hediyelik altın ve çeşitli hediyeler verdi.