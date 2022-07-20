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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen’den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.
Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen’den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.
DENİZLİ 20.07.2022, 19:57
Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen’den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.