Denizli’nin birçok ilçesinde hırsızlık yapan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı

Denizli’nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde fabrika ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla JASAT tarafından gözaltına alınan ve daha önceden de aynı suçtan birçok kez yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Denizli’nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran JASAT, daha önceden Honaz, Tavas, Çivril ve Buldan’a meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanıp serbest kalan ve hakkında ‘yağma’ suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğan Ç’yi (30) takibe aldı. JASAT koordinesinde Honaz ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda iki arkadaşı ile eve girip hırsızlık yapan Erdoğan Ç’yi 15 dakika yakaladı.

Gözaltına alınıp karakola götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Erdoğan Ç’nin 25, 29 yağındaki R.C’nin 1, 38 yaşındaki S.C’nin ise 18 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Evlerdeki su sayaçlarını dahi keserek alıp götürdükleri tespit edilen şüphelilerin çaldığı malzemeler, jandarma tarafından sahibine geri teslim edildi. Mağdur vatandaşın hırsızlık olayından bilgisinin olmadığını, evinin soyulduğunu jandarmadan öğrendiği anlaşıldı.

Serinhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir bıçak fabrikasında meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak için de kapsamlı bir çalışma yapan JASAT, 2 kamyonetle geldikleri fabrikadaki tüm malzemeleri yükleyip götüren 6 şüpheliyi, 2 aylık takip sonucunda eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Gözaltına alınan M.E. (54), Ş.Ç. (57), M.E. (27), Ü.T. (45), Ö.Y. (38) ve O.C.T. (21) isimli şüpheliler sorgulanmak üzere Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Yapılan sorguda Ü.T’nin 3 ve Ö.Y’nin ise 22 ayrı suç kayıtlarını olduğu ortaya çıktı.

JASAT koordinesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.